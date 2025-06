Buscas na Câmara do Montijo devido a suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas na Câmara Municipal do Montijo, esta terça-feira, devido a suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com a substituição do pavimento de um parque infantil no parque municipal do Montijo, cujo valor ronda os 250 mil euros.

Em comunicado, a PJ refere que m causa estará um processo com uma empresa com a qual a autarquia estabeleceu contratos de adjudicação, sem o cumprimento das regras de contratação pública.

Segundo o "Observador", na época do processo de contratação pública em causa, a autarquia era liderada por Nuno Canta, do Partido Socialista. Em 2024, o ex-autarca abandonou funções para exercer um cargo na Amarsul, empresa de gestão de resíduos sólidos, em Setúbal.

"O município, de forma a contornar as obrigações decorrentes da contratação pública, ao invés de ter realizado um único procedimento através de concurso público, realizou dois procedimentos distintos através de consulta prévia, tendo os contratos sido adjudicados à mesma empresa", refere a PJ.

No edifício da Câmara estiveram 20 inspetores da PJ de Setúbal, que apreenderam documentos em papel e material informático.

Até agora, não foram constituídos arguidos.

[Notícia atualizada às 16h30]