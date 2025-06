Campanha “Viajar sem pressa” vai para a estrada na quarta-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam na quarta-feira a campanha "Viajar sem pressa", que decorre até 11 de junho e visa alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, esta é a sexta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, a realizar mensalmente, segundo um comunicado conjunto da ANSR, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

No âmbito da campanha, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 4 de junho, às 14h00: EN223, Lugar da Cruz, Santa Maria da Feira;

Dia 5 de junho, às 8h00: A1: Área de serviço de Antuã (Norte/Sul), Estarreja;

Dia 6 de junho, às 14h00: Avenida da Índia c/ Praça do Império, Lisboa;

Dia 9 de junho, às 9h00: EN8-Km 41,9 – Rotunda de Catefica, Torres Vedras;

Dia 11 de junho 14h00: Av. Dom João II, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Na nota, as autoridades de segurança reforçam a mensagem de que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

Lembram ainda que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

A ANSR, a GNR e a PSP recordam também que a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.