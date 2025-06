Colégios com pouca adesão ao pré-escolar gratuito

Apenas 70 colégios viram a sua candidatura validada, de um total de 79, que fizeram a pré-candidatura com vista à celebração de contratos de associação para o pré-escolar.

De acordo com a lista do procedimento inicial, divulgada pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), o número máximo de vagas a que se candidatam, rondam as 2.700. Um número que fica longe das 6.810 vagas definidas pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

Acresce o facto, de em 134 das 185 freguesias identificadas com falta de vagas, não ter concorrido um único colégio.

A maioria dos estabelecimentos de ensino não se candidata à abertura de uma nova turma, abdicando, assim, do incentivo de 15 mil euros, o que não é uma surpresa para o diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).

À Renascença, Rodrigo Queiroz e Melo diz que os 208 euros mensais pagos por criança, não são suficientes para suportar os custos fixos de uma turma, por isso, “dos 70 estabelecimentos de ensino, só 22 candidataram uma sala inteira, o que vem mostrar que uma sala inteira a estes valores não é possível a não ser em casos muito concretos onde os funcionários estejam muito, muito no início da carreira”.