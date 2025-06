Colisão entre três veículos faz oito feridos, dois graves, em Santiago do Cacém

Uma colisão entre três veículos ligeiros provocou esta terça-feira oito feridos, dois dos quais graves, no Itinerário Complementar 33 (IC33), junto à localidade de Roncão, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que os dois feridos graves foram transportados num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital Garcia de Orta, em Almada.

Os seis feridos ligeiros foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, (HLA), em Santiago do Cacém, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o acidente foi dado às 19:26, de acordo com o comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 42 operacionais dos bombeiros, do INEM, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém, apoiados por 18 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal, e o helicóptero.