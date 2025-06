Dois homens armados assaltaram banco em Palmela

Uma dependência bancária do Novo Banco em Palmela foi assaltada esta terça-feira, cerca das 09h00, por dois homens armados que se puseram em fuga, disse fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Segundo a mesma fonte, os dois homens, estavam munidos de armas de fogo, mas não houve disparos nem agressões durante o assalto à dependência bancária, situada no largo do Chafariz, junto à estação rodoviária de Palmela, no distrito de Setúbal.

A GNR não revelou qualquer informação sobre o montante roubado pelos dois assaltantes, adiantando apenas que o caso já está sob alçada da Polícia Judiciária.