Governo acredita que filas nos aeroportos estarão resolvidas em duas semanas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse esta terça-feira que os problemas com as filas nos aeroportos de Lisboa e Faro deverão estar resolvidos nas próximas duas semanas, após a entrada em funcionamento de um novo sistema.

"Precisamente hoje, em Faro, começaram novas máquinas do "Entry and Exit System" já a funcionar", disse o ministro, questionado sobre as longa espera no controlo de imigração, garantindo que "esses passos já estão a ser dados".

Admitindo que "Portugal esteve muito atrasado durante muito tempo em relação ao "Entry and Exit System"", Pinto Luz garantiu que os investimentos "em novos servidores, novas máquinas, garantem que nas próximas duas semanas a situação vai tendencialmente ficar regularizada".

O ministro disse que "este investimento em servidores, e também em novas máquinas automáticas" irá "facilitar aos cidadãos da União Europeia um acesso mais rápido e permitir que os polícias, aqueles homens e mulheres que hoje garantem o acesso nas nossas fronteiras, possam estar, de facto, a despender o seu tempo naqueles passageiros que precisam mesmo da ocupação deles".