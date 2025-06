Operação Marquês. Ministério Público reconhece prescrição de crimes de falsificação

O Ministério Público admitiu esta terça-feira que já prescreveram os três crimes de falsificação de documento imputados, em coautoria, ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e ao empresário Carlos Santos Silva num processo separado da Operação Marquês.

Em causa está a alegada falsificação do contrato de arrendamento de um apartamento em Paris e de dois contratos de prestação de serviços com empresas que terão servido para ocultar a alegada origem ilícita de montantes que terão chegado à esfera do antigo chefe de Governo (2005-2011).

No debate instrutório, que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) esta terça-feira, em Lisboa, o procurador Rosário Teixeira sublinhou que, no seu entender, a prática daqueles crimes está indiciada, mas reconheceu que "o procedimento criminal se encontra extinto" por prescrição.

O procurador Rosário Teixeira considera que o ex-primeiro ministro e Carlos Santos Silva devem ser julgados pelos três crimes de branqueamento de capitais em co-autoria

Foi indeferido o pedido da defesa de José Sócrates para juntar ao processo Marquês um outro sobre crimes de falsificação e branqueamento.

No arranque do debate instrutório de parte do processo que a Relação de Lisboa mandou regressar à fase de instrução, a defesa do ex-PM afirmou que os alegados crimes têm estreita ligação aos de corrupção que estão no processo principal e não podem ser avaliados em separado.

O Ministério Público referiu que não se podem juntar processos que estão em fases diferentes: o julgamento do processo Marquês arranca com julgamento a 3 de julho e o apêndice do processo está ainda na fase de instrução, uma fase anterior. Assim, o Ministério Público diz que, apesar da defesa de Sócrates estar a querer fazer passar a ideia de que agora se vai apenas reformular a não pronúncia, o procurador Rosário Teixeira diz que cabe voltar ao que está na acusação e fazer uma avaliação de raiz.

Nesta instrução estão em causa três crimes de falsificação e três de branqueamento em co-autoria dos arguido Sócrates e Carlos Santos Silva. Em causa estão factos ligados à alegada falsificação do contrato de arrendamento da casa de Paris e prestações de serviços a duas empresas e o uso alegadamente de contas de duas pessoas no crime de branqueamento.