PJ deteve duas pessoas por crimes de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira duas pessoas por posse de ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, informou esta polícia.

De acordo com o comunicado enviado às redações, estão em causa crimes de pornografia de menores e os dois detidos resultam de uma operação feita a nível nacional pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminaliade Tecnológica da PJ e que incluiu 11 mandados de buscas domiciliárias.

Além dos dois detidos, a Polícia Judiciária apreendeu vários computadores e telemóveis com conteúdos relacionados com os crimes de pornografia de menores, de acordo com as análises preliminares.

Esta operação, a que foi dado o nome "PØR.M3NØR3S", aconteceu poucos dois dias depois da comemoração do Dia Mundial da Criança, que aconteceu a 01 de junho, e "insere-se num esforço contínuo desta Polícia que visa proteger os direitos das crianças e jovens, assegurando uma resposta eficaz no combate a esta tipologia criminal em contexto digital", lê-se no comunicado enviado hoje.