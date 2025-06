Polícia Judiciária deteve jovem no concelho de Sintra por abuso sexual de crianças

Um jovem de 17 anos foi detido no concelho de Sintra por suspeita de dois crimes de abuso sexual agravados e um crime de coação, sobre uma menina de 9 anos, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota, a Direção Nacional da PJ avançou que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve na segunda-feira, no concelho de Sintra, um jovem de 17 anos suspeito de constranger a vítima, sua familiar e com quem coabita, "a sofrer abusos sexuais, coagindo-a ao silêncio".

"As agressões ocorreram por duas vezes, no passado mês de abril, antes que a menor ganhasse coragem para as revelar à mãe, que as denunciou às autoridades", referiu a PJ.

A Judiciária explicou que os factos chegaram ao seu conhecimento "no passado fim de semana, tendo-se desenvolvido diligências investigatórias urgentes e procedido à detenção do suspeito no dia seguinte".

"A PJ não afasta a possibilidade de existirem mais vítimas, uma vez que se apurou que o agressor já teria tentado idênticos crimes no seio familiar, quando ainda era menor de 16 anos", lê-se na nota.

O detido foi hoje presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.