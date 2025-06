Temperaturas descem, a chuva está de volta e o vento vai soprar forte

As temperaturas vão continuar a descer e o vento vai soprar forte de noroeste no litoral oeste e nas terras altas das regiões Centro e Sul.

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o IPMA, no Nordeste Transmontano e Beira Alta, poderão ocorrer aguaceiros dispersos até meio da tarde, ocasionalmente acompanhados de trovoadas.

A partir da noite, o céu tornar-se-á geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no final do dia.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 19ºC, na Guarda, e os 27ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 10º C, na Guarda, e os 15ºC, em Santarém, Setúbal e Faro.

O concelho de Monchique no distrito de Faro encontra-se, esta terça-feira, em perigo máximo de incêndio rural e mais de 20 concelhos no Norte, Centro e Sul do país em perigo muito elevado de incêndio rural