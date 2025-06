Cinco dos feridos do acidente rodoviário em Santiago do Cacém já tiveram alta

Cinco dos feridos ligeiros do acidente ocorrido na noite de terça-feira no IC33, em Santiago do Cacém, já tiveram alta do Hospital do Litoral Alentejano (HLA). O hospital indicou à Renascença que um utente continua internado.

O hospital Garcia de Orta, em Almada, para onde foram transportados num helicópetro do INEM os dois feridos graves, não avança informações sobre o estado em que se encontram esta quarta-feira.

A colisão entre três veículos ligeiros de terça-feira deu-se unto à localidade de Roncão, no concelho de Santiago do Cacém. O alerta foi dado pelas 19h26. Do acidente resultaram oito feridos, dois dos quais graves.

Foram mobilizados para o local 42 operacionais dos bombeiros, do INEM, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém, apoiados por 18 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal, e o helicóptero.