CIP. Juntar Economia e Coesão Territorial "vai ajudar a cumprir o PRR"

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) acredita que a junção das pastas da Economia e da Coesão Territorial vai “seguramente facilitar o cumprimento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Luís Montenegro decidiu juntar as duas pastas no mesmo ministério, tutelado para Manuel Castro Almeida. Na perspetiva de Armindo Monteiro, presidente da CIP, a alteração vai ajudar Portugal a garantir que não perde fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, numa altura em que os prazos estão cada vez mais curtos.

“Ficará mais simples, mais efetivo, esta capacidade de executar, porque o tempo é, de facto, curto. A Comissão Europeia não parece ter muita vontade de prorrogar esse prazo, e isso significa que quer Portugal, quer os outros países, que temos de acelerar na execução dos mesmos para que não se percam essas oportunidades de investimento”, considerou, em declarações à Renascença, no dia em que se soube também que um terço dos investimentos previstos no PRR está em risco de não ser concretizado.