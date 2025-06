Oficiais de justiça. "Vamos fazer cumprir a lei", diz ministra

O Ministério da Justiça é obrigado a cumprir a lei e é o que fará. Esta é a resposta da ministra da Justiça aos funcionários judiciais que ameaçam ir para tribunal por considerarem que não têm de fazer devolução de salários.

Em causa estão milhares de euros de contabilização errada do tempo de trabalho para reconstituição da função remuneratória, cálculo feito na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa.

“No final do ano foi paga uma quantia indevida a um grupo de oficiais de justiça, cerca de 200, foi um erro humano que não deveria ter acontecido”, explica a ministra.

O Sindicato dos Funcionários Judiciais já anunciou que vai contestar o despacho da Direção-Geral da Administração da Justiça.

Rita Alarcão Júdice adiantou à Renascença que “ninguém devolveu o dinheiro” e acrescenta: “Nós vamos pedi-lo, se for pago voluntariamente muito bem, se não for o Ministério da Justiça tem de fazer cumprir a lei”. A governante acrescentou que “estamos a falar de dinheiro do Estado e dos contribuintes”.

As declarações da ministra da Justiça foram feitas à margem da iniciativa da Renascença "Três por todos" contra a violência doméstica que pode ser acompanhada em antena ou no Youtube.