PJ detém jovem em Aveiro por suspeitas de coação sexual e pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Aveiro, um jovem de 18 anos, suspeito de coação sexual e pornografia de menores, em cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP de Aveiro.

Em comunicado, a PJ indica que o suspeito, residente no concelho do Aveiro, conheceu a vítima, uma menor de 14 anos, através das redes sociais, tendo primeiramente trocado com ela conversas de natureza sexual.

“Depois, usando a aplicação WhatsApp, trocaram ficheiros do mesmo cariz, coagindo a vítima, através da ameaça de divulgação do material já obtido, a enviar-lhe mais fotos e a filmar-se desnudada, usando o telemóvel para esse efeito”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, nas buscas realizadas, “foi apreendido material informático e de comunicações, que será sujeito às devidas perícias no sentido de esclarecer os factos em investigação e despistar a possível existência de situações similares que não tenham sido objeto de participação criminal”.

O detido será presente à autoridade Judiciária competente na comarca de Aveiro para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.