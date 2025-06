Polícias pedem à nova ministra da Administração Interna que "não alinhe no arrastar dos problemas”

Os polícias avisam a nova ministra da Administração Interna que há muitos problemas por resolver na PSP. Maria Lúcia Amaral é um dos novos rostos do Governo apesentado esta quarta-feira ao Presidente da República e toma posse numa cerimónia marcada para esta quinta-feira, no Palácio de Belém.

À ex-provedora de Justiça, o presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP), pede a concretização de reformas, nomeadamente ao nível do “sistema de apoio à doença, progressão na carreira, ordenados base e suplementos remuneratórios que estão inalterados há muitos anos e que perderam todo o seu significado”.

Paulo Macedo, em declarações à Renascença, defende ainda que “o trabalho feito não se perca e seja dada uma continuidade às propostas” apresentadas pelo SPP/PSP para que “em pouco tempo se possam melhorar várias situações”, nomeadamente “melhorar as condições de trabalho para atrair os jovens”.

Este dirigente sublinha que “está do lado da ministra demonstrar que tem capacidade para resolver as situações e que não alinha, tal como outros ministros, no arrastar dos problemas”.