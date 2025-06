Turista escocês desaparecido em Albufeira foi encontrado morto

O turista escocês desaparecido há uma semana em Albufeira, no distrito de Faro, foi encontrado morto esta quarta-feira, na zona do Cerro de Águia, no mesmo concelho.

A Polícia Judiciária indica, em comunicado, que através da Diretoria do Sul, com a colaboração da GNR de Albufeira, "localizou, hoje, na zona do Cerro de Águia, em Albufeira, o cadáver de um homem que se encontrava desaparecido desde o passado dia 28 de maio".

Há vários dias que, principalmente a imprensa britânica, noticiava o desaparecimento deste escocês de Glasgow, que tinha viajado para o Algarve com um grupo de amigos.

Segundo a polícia de investigação criminal, o desaparecimento do cidadão do Reino Unido, com 30 anos, foi comunicado à GNR de Albufeira às 20h00 de 28 de maio, por um outro homem que o acompanhava em férias naquela localidade.

"Após diversas diligências e apurado o presumível trajeto feito na madrugada do referido dia, desde o último avistamento, veio o corpo a ser localizado num terreno baldio e bastante acidentado", lê-se na nota da PJ.

Ainda segundo a PJ, após a realização da competente inspeção judiciária, o cadáver irá ser removido para o Gabinete de Medicina Legal da área a fim de ser realizada autópsia.