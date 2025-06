Violência doméstica. Pedidos de ajuda subiram 30% em quatro anos

Em declarações à Renascença , Daniel Cotrim, da APAV, assinala que há cada vez mais jovens a sofrer com violência dentro da própria casa e com agressões cada vez mais graves.

Já sobre o tipo de violência, Daniel Cotrim alerta que os agressores utilizam cada vez mais as redes sociais para prolongar a violência que começa em casa, através de “cyberbullying” e “stalking digital”.

“A violência doméstica é um crime que vai evoluindo, da mesma forma que vão evoluindo as diferentes formas de estarmos uns com os outros e de comunicarmos”, esclarece.

Entre os agressores, os homens voltam a ser maioritários e provocam 70,5% dos casos de agressão, sendo que as situações mais recorrentes voltam a acontecer dentro de relações amorosas (33,6%, somando os casos dentro do matrimónio com os das restantes relações amorosas). Logo a seguir, surgem as ocorrências entre ex-companheiros e os casos em que os pais agridem os filhos, ambos com 12,1%.

A APAV foi criada em 1990 e, desde aí, tem-se dedicado a apoiar vítimas de vários tipos de violência, incluindo violência doméstica. Em 2024, morreram 22 pessoas vítimas de violência doméstica em Portugal, 19 das quais mulheres.