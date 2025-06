Averiguação preventiva a Montenegro. Documentação "foi entregue" à PGR e "está a ser analisada"

O procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, admite que averiguação preventiva sobre a Spinumviva e Luís Montenegro é para ter resultados "o mais rapidamente possível".

"Já o disse, era nosso objetivo fazer a investigação antes do início do ciclo político. Pedimos elementos às pessoas envolvidas e, como houve campanha eleitoral, não obtivemos durante esse período toda a documentação que foi solicitada", afirma à Renascença Amadeu Guerra, à margem do evento Três por Todos.

O líder da Procuradoria-Geral da República avança que a documentação "foi entregue" entretanto e que "está a ser analisada", acrescentando que "tem pressionado procuradores" para conhecer resultados da investigação "o mais rapidamente possível".

A averiguação preventiva do Ministério Público foi conhecida no dia 12 de março, dois meses antes das eleições legislativas, e dizem respeito a três denúncias anónimas relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Temos mais que uma denúncia e tivemos a recolher elementos", disse na altura Amadeu Guerra, referindo então que não havia "fundamento" para abrir "qualquer inquérito-crime", descrevendo a manobra para decidir se o Ministério Público avança ou não com a abertura de um inquérito.

Há cerca de duas semanas, Amadeu Guerra indicou que esperava que a averiguação preventiva fosse "rápida", pedindo urgência no tratamento destes procedimentos - que não conheceram desenvolvimentos durante a campanha eleitoral.