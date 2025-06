DECO faz queixa contra Shein à Comissão Europeia por práticas comerciais enganosas

A organizações de proteção dos consumidores fazem queixa na comissão europeia contra a plataforma Shein por práticas comerciais enganosas.

A DECO juntamente com outras 24 associações europeias apresentam a queixa em Bruxelas esta quinta-feira denunciam técnicas conhecidas como “Dark Patterns”, ou seja, padrões obscuros, que levam os consumidores a comprar mais do que pretendiam com custos indesejados.

Depois destas associações terem acompanhado o site da Shein durante seis meses, dizem que a plataforma recorre a esquemas que podem não corresponder à verdade.

A jurista da DECO Susa Correia explica, à Renascença, que foram detetados produtos que "aparecia a indicação de poucas unidades e passado uma semana continuava a mesma indicação".

"Quando os consumidores têm indicação de que apenas resta uma quantidade limitada de um determinado produto, muitas vezes acaba por criar-se um sentimento de urgência, que leva os consumidores a fazer uma compra de forma impulsiva", explica.

Mas as dúvidas não se ficam por aqui, as organizações de consumidores também querem que Bruxelas investigue as classificações dadas pelos clientes.

Susana Correia avisa que as técnicas utilizadas pela plataforma são altamente manipuladoras e aditivas e que no gabinete de apoio ao sobreendividados da DECO chegam muitos consumidores com relatos de que gastaram o que não queriam. Contudo, a especialista considera que isto ainda não reflete casos de verdadeira adição.

Esta queixa junta-se a uma outra feita há cerca de um ano contra a plataforma de Marketplace chinesa TEMU, por não proteger os consumidores e por utilizar práticas de manipulação, violando a legislação europeia.