Desaparecimento de Maddie. Buscas em Lagos terminam sem novas provas

Três dias depois estão terminadas as buscas pedidas por autoridades alemãs no concelho de Lagos, relacionadas com a investigação do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007.

Fonte da Polícia Judiciária à Renascença aponta que não foram encontradas novas pistas durante as diligências que tiveram início esta segunda-feira e que terminaram esta quinta-feira, depois de ter sido comunicado que iriam decorrer até sexta, 6 de junho.

As buscas surgem na sequência de uma Decisão Europeia de Investigação "emitida pelas autoridades alemãs e titulada pelo coordenador do Ministério Público junto da Comarca de Faro".

Entre as áreas das buscas estão algumas zonas de Lagos que não tinham sido abrangidas pela investigação portuguesa, revelou à Renascença o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, esta quinta-feira.

“São áreas relativamente novas, a extensão do trabalho é de grande envergadura e é como procurar uma agulha no palheiro para se encontrar caminho na investigação criminal”, explica, acrescentando que a operação não é mais do que uma cooperação entre dois países, um procedimento comum entre vários países.