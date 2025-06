Diretor da PJ “muito satisfeito” com continuidade de ministra da justiça

O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, diz-se muito satisfeito com a continuidade da ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice no novo Governo e sublinha que está aberto caminho para a continuação do bom trabalho que vinha sendo feito entre as duas partes.

“Estamos muitos satisfeitos com continuação da ministra da Justiça no cargo. Num ano de relacionamento sentimos grande atenção para com os prolemas da instituição porque os acompanha, compreende e rejubila com os sucessos. Tem ajudado a procurar melhores condições de trabalho para os funcionários da Polícia Judiciária (PJ)”.

Em declarações à Renascença, Luís Neves dá o exemplo de medidas que fizeram diferença na atuação desta polícia.

“A PJ não é só Lisboa e aqui tem boas instalações, mas o resto do país não tem. Recentemente inauguramos instalações em Évora e Faro, autorizou-nos a aquisição em dezembro passado das futuras instalações da Judiciária em Ponta Delgada e Setúbal”.

O diretor da PJ elogia o caminho que tem sido feito: “não posso deixar de estar reconhecido e satisfeito com o suporte a uma instituição que no passado teve grandes dificuldades para sobreviver”.

Luís Neves falava à margem da iniciativa da Renascença Três por todos contra a Violência doméstica.