Homem esfaqueado no pescoço na Rua do Benformoso, no Martim Moniz

Um homem ficou esta quinta-feira ferido após ter sido esfaqueado no pescoço e nas costas na Rua do Benformoso, no Martim Moniz, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte policial.

O alerta foi dado pelas 20:00 e o homem sofreu ferimentos causados por arma branca na zona do pescoço e das costas.

Após ter sido assistido no local pelas equipas de emergência, foi transportando para uma unidade hospitalar, referiu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, sem poder precisar no imediato a gravidade dos ferimentos.

A mesma fonte acrescentou que os meios policiais no local estão a tentar localizar o suspeito, ou suspeitos, envolvidos.