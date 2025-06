Operação Flandres. PJ faz nove detenções por burla de milhares de euros com recurso a identidade falsa

A Polícia Judiciária (PJ), sob coordenação do DIAP de Lisboa, deteve nove pessoas, quatro homens e cinco mulheres, entre 24 e 64 anos, por suspeitas de envolvimento num esquema fraudulento que causou prejuízos de centenas de milhares de euros a um cidadão estrangeiro.

De acordo com a PJ, a investigação começou em maio de 2024, após uma denúncia de uma entidade bancária nacional sobre operações bancárias fraudulentas em nome de um cliente residente em Angola, que alegava estar fora do país no momento das transações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A partir das diligências efetuadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, unidade da PJ que conduz a investigação, veio a apurar-se que alguém, junto de um balcão da entidade bancária tinha feito passar-se pelo lesado, exibindo para o efeito, um documento de identidade belga falso. Apurou-se, ainda, que se tratava de um cidadão estrangeiro com residência na Bélgica”, lê-se na nota.

Na sequência da emissão de um mandado de detenção europeu emitido por Portugal, o homem foi detido no Reino da Bélgica, com a colaboração da Polícia Federal Belga.

“Todos os detidos, entre os quais uma ex-bancária, agiram em coautoria nas várias fases do esquema, nomeadamente na angariação prévia das informações bancárias do cliente, no recrutamento dos vários elementos, na contrafação do documento de identificação usado, e ainda na concretização de diversas e sucessivas operações bancárias posteriores, destinadas a fracionar e a dissimular as vantagens do crime, e a distribuí-las entre todos”, acrescenta a nota.

No âmbito da operação denominada "Flandres", foram realizadas quinze buscas domiciliárias e apreendida “documentação, equipamentos informáticos e de telecomunicações, viaturas de gama alta, entre outros objetos relacionados com os crimes, e ainda produto estupefaciente e munições”.

Os oito detidos que se encontram em território nacional irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.