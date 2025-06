PJ detém condutor que atropelou agente da PSP

A Polícia Judiciária (PJ) informou esta quinta-feira que deteve ontem, ao final do dia, no Aeroporto de Lisboa, o condutor do veículo que atropelou deliberadamente um agente da PSP em São Domingos de Benfica, no dia 2 de junho.

Em comunicado, a PJ indica que “as circunstâncias criminosas em que ocorreu o atropelamento brutal, tiveram início com uma ação de controlo e fiscalização de tráfego rodoviário na praça da portagem da ponte 25 de abril, em Almada”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na nota é acrescentado que “por ter desobedecido de forma propositada ao sinal e paragem, foi iniciada uma perseguição ao veículo automóvel pelos elementos da PSP“ e que durante o percurso de fuga o condutor do veículo "efetuou uma condução em excesso de velocidade, assumindo a prática de manobras perigosas, que terminou numa estrada sem saída na zona de São Domingos de Benfica”.

Segundo a PJ, o agente da PSP, “no exercício das suas funções policiais, ordenou que os ocupantes em fuga saíssem para o exterior a fim de serem abordados em segurança” e “nessa altura, o condutor resolveu efetuar uma manobra repentina de inversão de marcha, atropelando o agente da PSP e circulando com o veículo sobre o corpo da vítima”.

“Manobras estas que provocaram lesões graves ao nível torácico e abdominal, provocando-lhe perigo para a vida”, explica a PJ, acrescentando que “algumas dezenas de metros adiante, os suspeitos decidiram abandonar o veículo e prosseguiram a fuga de modo apeado”.

Na sequência dos factos, a PJ iniciou “diligências urgentes que permitiram identificar os ocupantes do veículo em fuga, bem como localizar e deter fora de flagrante delito o condutor, que se preparava para abandonar o território nacional”.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, decorrem ainda diligências para localização dos outros dois ocupantes do veículo.

O detido, de 21 anos, será presente às autoridades judiciárias no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para interrogatório e aplicação de medidas de coação.