Aeroporto do Porto retoma normal operação com visibilidade reduzida

O sistema de aterragem por instrumentos (ILS) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, já está "totalmente operacional", indicou esta sexta-feira a NAV Portugal, o que permite a retoma da normal operação aérea em condições de visibilidade reduzida.

O nevoeiro aliado à inoperacionalidade temporária do ILS, devido às obras em curso no aeroporto, fez com que, nas duas últimas semanas, dezenas de voos, entre aterragens e descolagens, tivessem de ser cancelados, atrasados ou divergissem para outros destinos.

"O sistema de aterragem por instrumentos (ILS) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro encontra-se já totalmente operacional, após a realização com sucesso do respetivo "flight check" [voo de teste], que confirmou que todos os parâmetros de operação estão 100% calibrados face às novas condições da pista", refere em comunicado a empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo.

Fonte oficial da NAV Portugal salienta que "com o ILS agora plenamente disponível, o aeroporto retoma a sua normal capacidade de operação em condições de visibilidade reduzida".

As obras no Aeroporto do Porto estão previstas decorrerem até fevereiro de 2026.

Em 27 de maio de 2024, a ANA anunciou que o reforço da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, teria início em 31 de julho desse ano, acrescentando que a empreitada demoraria 19 meses e teria um investimento de 50 milhões de euros.

A gestora aeroportuária explicou na ocasião que as obras visavam "reforçar as condições operacionais do aeroporto, sendo esta a maior intervenção realizada na pista desta infraestrutura".

A intervenção na pista e áreas adjacentes inclui a repavimentação completa da camada de desgaste da pista 17-35, intervenções de reforço estrutural da pista, ajustamento da geometria da faixa da pista (strip), e na linha de aproximação (sinalização luminosa) das pistas 17 e 35, bem como a substituição dos sistemas de luzes da pista por LED.

A obra prevê ainda renovação integral do sistema de drenagem da pista e a instalação de infraestruturas civis para a implementação de equipamentos de navegação (ILS categoria II) na pista 35, que vão permitir operações em baixa visibilidade.