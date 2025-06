Bruxelas alerta o Governo para falhas na resposta à crise da habitação

A Comissão Europeia alerta que as medidas adotadas em Portugal não estão a conseguir responder à crise habitacional.

Segundo o jornal Público, Bruxelas considera que as metas estabelecidas na habitação têm falhado e faz uma série de recomendações ao Executivo de Luís Montenegro.

A principal solução apontada está alinhada com aquela que tem sido prometida pelos últimos governos e passa pelo aumento do parque habitacional público a preços acessíveis ou com apoios públicos.

Entre as principais propostas da Comissão Europeia destaca-se o controlo de rendas, limites mais apertados ao alojamento local em zonas de maior pressão e a reutilização de imóveis desocupados para apoiar pessoas em situação de sem abrigo.

No relatório agora publicado, Bruxelas diz, ainda, que espera que o Governo português apresente uma nova estratégia para a área da habitação, que deverá incluir soluções para o aumento da população em situação de sem abrigo.