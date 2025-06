Calor. Veja os distritos sob aviso amarelo este fim de semana

O distrito de Faro está sob aviso amarelo por tempo quente entre sábado e domingo, enquanto o alerta para Évora, Portalegre e Castelo Branco é válido no domingo e segunda-feira, anunciou o IPMA esta sexta-feira.

O distrito de Faro entra em aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" a partir das 12h00 de sábado, até às 21h00 de domingo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Évora, Portalegre e Castelo Branco estão sob aviso amarelo entre as 12h00 de domingo e as 18h00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Perante a previsão de temperaturas altas, a Direção-Geral de Saúde recomenda à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar, de duas em duas horas.

É ainda desaconselhada a exposição ao sol no horário entre as 11h00 e as 17h00 e pedido especial cuidado com a população idosa, com as crianças e os doentes crónicos, que devem permanecer em ambientes mais frescos e protegidos do sol, segundo as autoridades de saúde.