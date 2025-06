Denúncia anónima. Hugo Soares alvo de inquérito por parte do DIAP do Porto

Depois de ter recebido uma denúncia anónima, o Ministério Público instaurou um inquérito ao caso de uma cirurgia que Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, realizou no ano passado no Hospital de Santo António, no Porto.

A informação é confirmada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República. “Confirma-se a instauração de inquérito a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional do Porto. O mesmo encontra-se sujeito a segredo de justiça”, informa o MP, citado pela agência Lusa.

Em causa está um alegado favorecimento no acesso a uma cirurgia no Hospital de Santo António, no Porto, em 2024.

Segundo o jornal Expresso, além do inquérito-crime no DIAP Regional do Porto, foi aberta uma investigação sobre estes factos na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

O líder parlamentar do PSD já disse não ter desrespeitado nenhuma regra. Também o presidente do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, em declarações ao Correio da Manhã, garante que o caso de Hugo Soares “foi uma situação perfeitamente normal”. Ao mesmo jornal, fonte do hospital disse que “a lista de inscritos para esta cirurgia, a 21/07/2024, tinha um único utente prioritário, no conjunto de todas as patologias do cirurgião, que foi intervencionado antes [de Hugo Soares]”.

O deputado foi inscrito em lista de espera a 21 de julho de 2024 e submetido à cirurgia a 29 de agosto seguinte. Segundo disse o hospital ao CM, “o tempo máximo de resposta garantido para prioritários não oncológicos é de dois meses. O cidadão [Hugo Soares] foi intervencionado em um mês e oito dias”.

Em declarações ao Correio da Manhã, Hugo Soares foi categórico ao afirmar não ter sido favorecido em nada.