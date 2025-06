Despedimento coletivo na Gabor: "E agora como é que vai ser?"

Uma eventual deslocalização das encomendas é uma hipótese que poderá "fazer sentido" , segundo a delegada sindical e dirigente do Sindicato do Calçado, Malas, Afins, Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes.

Marina Gonçalves, 32 anos, é uma das 222 funcionárias despedidas da multinacional alemã Gabor, com sede em Barcelos. A jovem mãe confessa que chorou ao saber que seria uma das dispensadas da maior empresa de calçado do país.

Há “sinais de inquietação”, diz autarca de Barcelos

Em setembro, são 222 pessoas que deixam de trabalhar na Gabor. É o segundo despedimento na maior empresa de calçado em Portugal, depois de, em abril, 67 funcionários terem sido dispensados. A situação preocupa o autarca de Barcelos, Mário Constantino, que já pediu uma reunião com o ministro da Economia.

"A informação que temos é de que não haverá risco de fecho da empresa. Poderá haver é este ajustamento, consequência das situações de mercado e da recessão que se vive atualmente na Alemanha", adianta o autarca, que, no entanto, ainda não se reuniu com a administração da multinacional alemã.

Ainda assim, Mário Constantino acredita tratar-se de "uma situação conjuntural e não estrutural". "Espero que assim aconteça, mas não nos tranquiliza, porque 200 famílias em situação de debilidade é uma preocupação muito grande."

A preocupação estende-se a todo o sector do têxtil, vestuário e calçado, que assegura "50% da empregabilidade do concelho", admite o autarca social-democrata.

"Há situações que vão dando sinais de inquietação, por isso é que nós queremos ser proactivos e termos algumas soluções", adianta Mário Constantino, que pede ao Governo apoios especializados para o sector.

"As linhas de apoio vão no sentido de crédito bonificado para questões de tesouraria, eventualmente apoios à modernização de equipamentos, à consolidação das marcas e, também, no que diz respeito à energia, de forma a aliviar de alguma forma as empresas para que não haja perda de emprego", antecipa Mário Constantino sobre o pedido que fará ao Governo.

Com cerca de mil funcionários, a Gabor, multinacional alemã, é a maior empresa de calçado do país. Chegou a ter 1500 funcionários. A partir de setembro, serão menos de 800.