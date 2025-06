Dois homens que burlavam idosos ficam em previsão preventiva. Em causa 15 crimes de burla qualificada

Ficaram em prisão preventiva os dois homens, de 71 e 73, anos detidos pela GNR de Braga por suspeitas de 15 crimes de burla qualificada, na vila de Prado, no concelho de Vila Verde.

Em comunicado, a GNR esclarece que “os suspeitos atuavam nas imediações de feiras semanais, em diversos concelhos do país, nomeadamente Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila Verde, Braga, Fafe, Cabeceiras de Basto, Felgueiras, Bragança, Mirandela, Penafiel, Porto, Guarda, Gouveia, Celorico da Beira, Castelo Branco, Leiria e Fátima”.

“No decurso da investigação, foi possível apurar-se que os suspeitos abordavam as vítimas, maioritariamente homens idosos, com o objetivo de ganhar a sua confiança e perceber se estas tinham na sua posse grandes quantias em dinheiro, as quais acabavam por entregar aos burlões”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a GNR, foi ainda possível “indiciar os suspeitos por 15 crimes de burla qualificada a idosos em razão do prejuízo patrimonial causado, bem como da especial vulnerabilidade da vítima e da difícil situação económica em que ficavam após a consumação da burla”.

Na sequência das diligências policiais, os militares da Guarda realizaram três buscas domiciliarias, nos concelhos de Lisboa e Oeiras, que culminaram na apreensão de diverso material relacionado com o ilícito, e na detenção dos dois suspeitos, no concelho de Prado.

Da ação resultou a apreensão de diverso material, nomeadamente: 100.000 euros em numerário, dois automóveis, uma peça de ouro, equipamentos informáticos, apontamentos e notas manuscritas, e indumentária utilizada durante a prática das burlas.

Os suspeitos foram presentes na quinta-feira no Tribunal Judicial de Cabeceira de Bastos, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Fafe contou com o reforço dos militares da estrutura de Investigação Criminal (IC) do Comando Territorial de Braga e de Lisboa, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).