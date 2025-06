“É o agressor quem deve abandonar a casa e não a vítima de violência doméstica”, diz PGR

O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, deixou na manhã de sexta-feira um apelo que dirigiu a quem está no terreno, e até à ministra da Justiça, para que a lei relativa à violência doméstica possa mudar e ser mais clara relativamente a quem deve, ou não, abandonar a casa quando está em causa um crime de violência doméstica.

“Defendo há muito tempo uma mudança de paradigma e pretendo sensibilizar a senhora ministra da justiça e o poder político, os magistrados do ministério público e juízes, temos de mudar a situação atual. No meu ponto de vista o agressor é que deve abandonar a casa de morada da família e não a vítima”.

Amadeu Guerra disse ser fundamental que todos façam esse caminho. “Para mim não faz sentido a situação atual e devemos pensar nisso”, exortou.

A declaração foi feita na sessão de abertura de um seminário sobre violência doméstica a decorrer no auditório da Polícia Judiciária, em Lisboa.

As casas de abrigo deviam ser destinadas aos agressores

Também a juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, Cristina Almeida e Sousa deixou o mesmo apelo dizendo que devem ser pensadas casas sim, mas para agressores.

“Impor a crianças e mulheres, homens, que por vezes também são vítimas, terem de sair de casa, do seu espaço de conforto e abdicarem das suas rotinas é uma dupla vitimização. Talvez se deva começar a pensar em casas de abrigo para agressores e não para vítimas”, afirmou numa declaração que arrancou da plateia, composta por inspetores, juízes, procuradores, psicólogos e outros elementos da área da saúde, uma salva de palmas.

A desembargadora sublinhou que “uma das coisas que não está a correr bem no sistema é a forma como a violência doméstica é punida em Portugal”.

Pena de cinco anos para violência doméstica passa mensagem errada

E explicou que, “punir um crime de violência doméstica com uma pena até cinco anos é punir com uma pena igual à aplicada ao crime de falsificação de documentos”.

Cristina Almeida e Sousa lembrou que “um dos modos de ação típica da violência doméstica são as ofensas a integridade física qualificada, é o crime de sequestro, é o crime de violação, verificando-se que as molduras penais abstratas aqui são de três a dez anos”.

Durante a sua intervenção no seminário falou em “desequilíbrio do legislador que dá à comunidade o sinal de que se as ofensas à integridade física forem praticadas na rua entre dois desconhecidos, e tiverem consequências muito graves, a pena é até dez anos, se acontecerem em contexto de violência doméstica, onde imperam deveres de respeito, proteção e afeto, então a pena passa para oito anos.

Refletir é urgente, números são “insustentáveis”

A magistrada deixou uma questão para reflexão de todos: “As mulheres vítimas de violência doméstica às vezes têm problemas neurológicos gravíssimos, fruto das agressões, se isto não é uma ofensa qualificada com lesão permanente e incapacitante, então o que é?”

Cristina Almeida e Sousa classificou como “insustentáveis” o número de casos de violência doméstica, afirmando que em 2024 houve mais de 30 mil participações, mas pouco mais de cinco mil chegaram a julgamento, sublinhando que isto merece reflexão sobre o que se está a fazer de errado na atuação em casos de violência doméstica.