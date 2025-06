Há greve na Saúde esta sexta-feira por melhores condições de trabalho

Os técnicos auxiliares de saúde estão em greve desde a meia-noite desta sexta-feira para exigir a valorização da carreira e a negociação do acordo coletivo de trabalho.

Convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), a greve, de âmbito nacional, decorre pelo período de 24 horas.

Segundo a federação, os trabalhadores exigem a "valorização da sua carreira profissional, criada há dois anos, mas sem o reconhecimento da sua importância enquanto carreira especial do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Os técnicos auxiliares de saúde "estão cansados de discursos e palavras bonitas" sem que se veri­fiquem ações concretas para a valorização e dignificação da sua carreira, salienta.

"Vinte e nove mil trabalhadores são muitos trabalhadores para continuarem invisíveis", defende a federação em comunicado, salientando que o novo Governo não pode continuar a ignorá-los "e a menosprezar a sua importância no SNS e na garantia da qualidade dos cuidados prestados à população".

Esta sexta-feira também tem início uma greve de todos os trabalhadores da Saúde às horas extras e às cirurgias adicionais, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que se prolonga até 31 de dezembro.

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional do Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS), visa exigir a reposição dos pontos do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) "retirados aos trabalhadores como contagem de tempo de serviço para efeito de progressão remuneratória".

Os trabalhadores reivindicam também "a regularização das avaliações do desempenho", o reconhecimento da Carreira do Técnico Auxiliar de Saúde como profissão de desgaste rápido, a contratação de profissionais e aplicação do subsídio de risco.

Os serviços mínimos serão garantidos nos serviços que funcionem ininterruptamente nos tratamentos de quimioterapia e hemodiálise já anteriormente iniciados.