Homem detido nas urgências de Portimão com droga nos intestinos

A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito um homem de 22 anos, no Serviço de Urgências de Portimão, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

“A detenção decorreu de uma comunicação da ULS a esta polícia, reportando suspeitas de que o referido cidadão teria no interior do seu organismo (intestinos) produto estupefaciente”, informa a PJ, em comunicado.

A polícia de investigação criminal acrescenta que o suspeito foi submetido a tratamento médico, chegou a correr risco de vida, e “acabou por expelir uma embalagem”.

A embalagem continha no seu interior “diversos comprimidos de oxicodona e de alprazolam, assim como cerca de 1,7 gramas de cocaína, presumivelmente para vender no Algarve”, acrescenta.

Segundo a PJ, a droga foi introduzida no organismo, ainda no país de origem, tendo o detido viajado para Portugal de avião, com entrada via aeroporto internacional Gago Coutinho, em Faro.

Após ter tido alta hospitalar, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada medida de coação de Termo de Identidade e Residência.