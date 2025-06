Mais famílias estão a pedir ajuda à Cruz Vermelha para pagar a renda ou a alimentação

Seja para pagar a renda de casa ou colocar comida na mesa, há cada vez mais famílias a pedir ajuda à Cruz Vermelha Portuguesa. À Renascença, o presidente da instituição refere que a habitação é uma das despesas mais difíceis de suportar.

António Saraiva refere que a Cruz Vermelha dá várias respostas sociais, como é o caso do Cartão Dá, que todos os anos abrange um número maior de beneficiários. Em 2024, mais de 35 mil pessoas receberam ajuda através deste programa.

Trata-se de um aumento de 21% face ao ano anterior. A maioria dos beneficiários são mulheres e famílias monoparentais.

"Tão importante quanto recolher alimentos, que é obviamente importante, é dar às pessoas a possibilidade, com o cartão, de adquirirem elas aquilo que cada família e cada pessoa efetivamente necessita, e não receber um pacote, que é sempre útil, obviamente, de produtos alimentares, mas que não vai ao encontro, por vezes, das reais necessidades", explica o responsável da Cruz Vermelha Portuguesa.

O presidente da instituição destaca que os cujos apoios económicos, através do programa Mais Feliz, aumentarmais 48% em relação ao ano anterior, com foco no pagamento de rendas e cauções. António Saraiva destaca que a crise habitacional está a ter um forte impacto no rendimento das famílias.

A Cruz Vermelha tem ainda um projeto de combate à pobreza energética, um problema que leva a que "20% da população viva em privação térmica no inverno".

O combate à violência doméstica é outra das prioridades. António Saraiva dá conta que a instituição acolhe 740 mulheres.

"Esta pobreza é estrutural que muitas vezes é uma pobreza que está escondida, que não é percepcionada, até pela vergonha em que as famílias caem ou os cidadãos individualmente", denuncia.