Nova reitora da Universidade da Beira Interior é Ana Paula Duarte

A professora catedrática da Faculdade de Ciências da Saúde Ana Paula Duarte, de 63 anos, foi esta sexta-feira eleita reitora da Universidade da Beira Interior (UBI), a primeira mulher a exercer o cargo da instituição com sede na Covilhã.

A também investigadora do Centro de Investigação em Ciências da Saúde foi eleita com 23 votos do Conselho Geral, face aos seis votos em Abel Gomes, e torna-se a eleita com maior diferença de votos no sufrágio para o cargo.

À agência Lusa, Ana Paula Duarte disse que a sua principal prioridade é "pensar na equipa reitoral", que será composta por pessoas que "saibam escutar e trabalhar com a participação de todos".

"Espero ter uma universidade diferente - quanto mais não seja porque sou uma pessoa diferente - uma universidade mais aberta, mais inclusiva", acentuou, em declarações à agência Lusa, a reitora eleita da UBI.

Segundo Ana Paula Duarte, que já tinha sido a primeira vice-reitora da instituição, assim que tenha a equipa composta, e que poderá incluir nomes da atual, quer definir caminhos em conjunto e exercer uma "liderança participada".

Uma das principais preocupações apontadas pela reitora eleita da instituição localizada na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, é "a reorganização dos serviços administrativos".

Natural de Pombal, Ana Paula Duarte é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, doutorou-se em Engenharia do Papel, na UBI, instituição onde apresentou também Provas de Agregação, em Engenharia do Papel.

Entre 2009 e 2013 foi vice-reitora da Investigação e Inovação, a primeira mulher a exercer as funções.

O presidente do Conselho Geral, João Casteleiro Alves, enalteceu a forma esclarecedora como os dois candidatos responderam a todas as perguntas e considerou que "este é um dia maior da UBI".

Sem se comprometer com datas, João Casteleiro Alves informou que a documentação vai agora ser enviada para a tutela, esperando que a tomada de posse possa acontecer ainda no final deste mês.

O presidente do Conselho Geral assinalou o facto de ter sido eleita a primeira mulher reitora na UBI e considerou que "é também um sinal importante dado tanto à universidade, como à comunidade".

Ana Paula Duarte será a sexta pessoa a liderar a instituição e vai suceder a Mário Raposo, que não se recandidatou.

A reitora eleita vai exercer funções entre 2025 e 2029.