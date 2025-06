Península de Setúbal sem urgências de obstetrícia abertas ao exterior esta sexta-feira

Não há urgências de obstetrícia abertas ao exterior na Península de Setúbal esta sexta-feira.

Os hospitais de Barreiro e Almada têm as respetivas urgências fechadas. O hospital de Setúbal só aceita grávidas referenciadas pelo INEM ou pelos Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

A Renascença não conseguiu confirmar se a situação do hospital Garcia de Horta deve-se a ausência de obstretas.

De acordo com a página do Serviço Nacional de Saúde, a urgência de obstetrícia do Garcia de Horta só volta a abrir na segunda-feira.

Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria vão estar encerradas no sábado e seis no domingo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com as escalas publicadas no portal do SNS.