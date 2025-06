PJ preocupada com aumento do radicalismo contra mulheres

Está a aumentar o radicalismo contra mulheres e o veículo usado é o on-line. Luís Neves, diretor da Nacional da Polícia Judiciária, diz que o que está a acontecer é “intolerável”.

“Temos vindo a detetar um crescendo de um radicalismo e violência para com as mulheres, sobretudo em camadas jovens. Há jogos no on-line em que o alvo é violar, abater e perseguir mulheres. Isso é inqualificável sobretudo quando se fala de gente jovem que se radicaliza nesta temática”, defendeu.

Luís Neves falou ainda dos últimos dados da atividade operacional desta polícia. “Há pouco menos de dez dias, em três situações distintas, três vítimas diferentes, detivemos três jovens, por agressões sexuais, violações de gente muito jovem cometido em ralações de proximidade”.

O responsável máximo da Polícia Judiciária garante o empenho das equipas no combate a esta criminalidade, sublinhado a importância do combate se transversal a várias áreas da sociedade.

O diretor nacional da Policia Judiciária levantou a preocupação com esta temática no discurso de abertura do Seminário sobre violência doméstica que decorre esta sexta-feira no auditório desta polícia em colaboração com o ministério publico.