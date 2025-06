Prisão preventiva para trio de assaltantes de banco no concelho de Redondo

O tribunal decretou esta sexta-feira a prisão preventiva dos três homens que, na quinta-feira, assaltaram uma dependência bancária em Montoito, no concelho de Redondo, distrito de Évora, detidos nesse mesmo dia, revelou à agência Lusa fonte policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O trio de assaltantes foi presente a primeiro interrogatório judicial, nas instalações do Departamento de Investigação de Ação Penal (DIAP) de Évora, tendo o juiz de instrução criminal decretado hoje a medida de coação mais gravosa, segundo a fonte.

O assalto aconteceu ao início da manhã de quinta-feira, "muito perto das 09:00", já com o banco em funcionamento, envolvendo três homens encapuzados, um deles armado, que fugiram numa viatura, disseram na altura à Lusa fontes da GNR.

Mais tarde, em comunicado, a Guarda explicou que os suspeitos, com idades entre os 30 e os 42 anos, tinham sido detidos por militares do Comando Territorial de Évora pela prática do crime de roubo com recurso a arma de fogo.

A GNR disse ter recebido uma denúncia de roubo na dependência bancária, com recurso a arma de fogo, e efetuou diligências que permitiram apurar que os suspeitos tinham ido para Reguengos de Monsaraz.

"Os indivíduos abandonaram a viatura utilizada na fuga e seguiram em fuga apeada", acrescentou, referindo que graças à "rápida resposta do dispositivo policial", os militares conseguiram localizar, intercetar e deter os três suspeitos.

O trio de assaltantes roubou um total de 15 mil euros do banco, montante que foi recuperado pela Guarda, que disse ter apreendido também os objetos utilizados na prática do ilícito, como uma arma de "airsoft" utilizada para simular uma arma de fogo e artigos de vestuário utilizado durante o crime.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Évora.

A ação policial contou com o reforço de militares de diversas valências da Guarda Nacional Republicana.

Face à natureza do crime, os detidos foram entregues à Polícia Judiciária (PJ), responsável pelas diligências subsequentes e investigação.