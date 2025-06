Projetos da NOVA Medical School financiados com mais de 1 milhão de euros pela FCT

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) vai financiar com mais de um milhão de euros 10 projetos da escola de Medicina da Universidade NOVA de Lisboa, em áreas como inteligência artificial, doenças cardíacas e tumores.

Em comunicado, a NOVA Medical School refere que das 43 candidaturas apresentadas ao Concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos 2023, a instituição viu aprovados 10 projetos, cujo financiamento totaliza 1,1 milhões de euros. .

Quatro são liderados pela NOVA Medical School e vão receber 880 mil euros.

Num dos projetos, coordenado por José Belo, os investigadores pretendem criar um modelo do coração a partir de células estaminais humanas para estudar a patogénese da cardiomiopatia não compactada, uma doença cardíaca.

A equipa liderada por José Conde propõe desenvolver ferramentas de inteligência artificial para o desenho de nanopartículas personalizadas que possam ser utilizadas em tratamentos mais eficazes para o cancro da mama.

Outro dos projetos financiados, coordenado por Rita Teodoro, vai investigar o papel das forças biomecânicas na formação de sinapses com o objetivo de desenvolver uma estratégia para o alívio dos sintomas de doenças neurodegenerativas.

Já a proposta liderada por Catarina Homem passa por estudar a heterogeneidade metabólica no crescimento do glioblastoma, um tipo de tumor cerebral e, em particular, o papel da enzima LDH na gravidade da doença.

Nos restantes seis projetos aprovados, que vão receber 245 mil euros, a NOVA Medica School participa em colaboração com investigadores de outras instituições, em investigações sobre a gestão da dor em pessoas com demência, novas abordagens terapêuticas para a obesidade, uso de inteligência artificial na inovação e empreendedorismo em saúde.