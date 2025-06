Temperaturas disparam no fim-de-semana. Domingo será o dia mais quente

O calor está de regresso com as temperaturas a subirem em todo o país e atingiram os valores mais altos no Alentejo e no Algarve.

Para esta sexta-feira é esperado céu limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao final da manhã, em especial no litoral Norte e Centro, onde poderá persistir em alguns locais ao longo dia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, podendo ocorrer em alguns locais do litoral Centro até ao meio da manhã.

As previsões apontam ainda para vento moderado e uma pequena subida da temperatura mínima.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 20ºC, em Viana do Castelo, e os 33ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 10º C, em Bragança, e os 19ºC, em Faro.

De acordo com o IPMA, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, encontram-se em perigo máximo de incêndio rural

No sábado, o sol deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã no litoral Norte e Centro. No Algarve, deve registar-se uma pequena subida da temperatura máxima.

Para domingo, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e subida acentuada das temperaturas. Beja pode chegar aos 38ºC e Évora e Faro aos 37ºC.

No Baixo Alentejo e no Algarve deve ocorrer uma nova intrusão de poeiras, que irá afetar a qualidade do ar.