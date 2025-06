Albufeira. GNR detém dois suspeitos por furtos em residências

A GNR deteve na quarta-feira dois homens suspeitos de furtos em residências no concelho de Albufeira, dos quais um ficou em prisão preventiva e outro sujeito a apresentações periódicas, como medidas de coação, anunciou hoje a força de segurança.

Os detidos têm 24 e 18 anos e o mais novo é o que vai ficar em prisão preventiva por decisão do Tribunal Judicial de Portimão, que aplicou as medidas de coação após ambos terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, indicou a GNR num comunicado.

A GNR precisou que as detenções foram feitas ao abrigo de uma investigação que estava a ser realizada por furtos ocorridos em habitações do concelho de Albufeira, no distrito de Faro.

"No seguimento da investigação, foi desenvolvida uma operação policial que conduziu à localização dos indivíduos, nas imediações de uma das habitações alvo de furto. A ação culminou na detenção dos suspeitos em flagrante delito", indicou.

GNR recomenda "instalação de alarme"

Foram apreendidos, na posse dos detidos, dois relógios, duas carteiras, duas bolsas, uma mesa de mistura, um tablet, um computador portátil, um telemóvel, um perfume, 400 euros, vestuário e calçado.