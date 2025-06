Conselho Superior do Ministério Público acusado de “desferir machadada final” nas condições de trabalho dos procuradores

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) teceu este sábado duras críticas ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) devido à forma como está a ser conduzida a abertura do movimento de magistrados do Ministério Público, que abrange as transferências, colocações e promoções dos procuradores.

Em comunicado, o SMMP declara que o processo aprovado a 4 de junho ignora o “problema da falta de magistrados” e está imbuído de uma “visão puramente gestionária”.

Para o sindicato, a decisão do orgão dirigido por Amadeu Guerra “afronta os mais elementares direitos dos magistrados do Ministério Público enquanto pessoas, reduzindo-os a uma existência de sacrifício, instabilidade e precariedade”.

Especialização dos tribunais em causa

Uma das críticas principais prende-se com a transformação de “tribunais especializados em tribunais de competência genérica”, o que acaba por pôr em causa “a especialização” e institucionalizar “a precariedade”.