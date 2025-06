Despiste na A2 provoca um morto e um ferido grave em Ourique

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido este sábado, na sequência do despiste de uma viatura ligeira de passageiros na Autoestrada 2 (A2), junto a Ourique, distrito de Beja, disseram fontes da GNR e Proteção Civil.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à agência Lusa que a vítima mortal é uma mulher de 72 anos e o ferido grave um homem de 56 anos.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 07:56, tendo o mesmo ocorrido ao quilómetro 166, sentido norte-sul, na União de Freguesias de Panoias e Conceição, no concelho de Ourique, distrito de Beja.

A mesma fonte indicou que o óbito da mulher foi declarado no local e o ferido grave foi transportado para o Hospital de Beja.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 24 operacionais, auxiliados por nove veículos, entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.