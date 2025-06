Detido suspeito de atear incêndio em posto de combustível em Águeda em 2024

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado a detenção de um homem suspeito de ter provocado um incêndio num posto de combustível na cidade de Águeda, em novembro de 2024.

Em comunicado, a PJ refere que, ao final da tarde de 19 de novembro de 2024, o suspeito, de 36 anos, "sem qualquer motivação racional, iniciou uma ignição com recurso a um isqueiro no depósito de um motociclo que se encontrava a abastecer no posto de combustível", localizado "em plena cidade de Águeda".

O fogo propagou-se à mangueira em funcionamento, tendo o homem fugido do local.

De acordo com a PJ, só a "pronta atuação de um empregado" evitou que o fogo se propagasse.

Agora detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ, o suspeito vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.