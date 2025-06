Homem morre colhido por comboio junto à estação de Vila Nova de Famalicão

Um homem morreu este sábado na Linha do Minho após ter sido colhido por um comboio que seguia no sentido Braga/Porto junto à estação de Vila Nova de Famalicão, revelou à Lusa fonte da proteção civil.

O alerta, segundo a fonte do Comando Sub-Regional do Ave, foi dado pelas 18h21, sem que fossem conhecidas as circunstâncias do acidente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A circulação na estação permanecia, pelas 19h25, condicionada, estando aberta apenas uma das três linhas, acrescentou a mesma fonte.

A PSP local tomou conta da ocorrência.