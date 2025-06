Praia da Fuseta-Mar reabriu após conclusão de obras de reposição de areia

A praia da Fuseta-Mar, no concelho de Olhão, reabriu este sábado ao público, após a conclusão dos trabalhos de reposição de areias, anunciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), informou a autarquia algarvia.

"A partir de hoje, 7 de junho, a Praia Fuseta-Mar está oficialmente aberta aos veraneantes, após uma intervenção de reposição de areias concluída pelo município em tempo recorde", indicou o município do distrito de Faro num comunicado.

A autarquia salientou que a reabertura é feita depois de uma "rápida operação" de reposição de areias, que "permitiu devolver a qualidade habitual a uma das praias mais procuradas da região" do Algarve, situada numa das ilhas barreira da Ria Formosa, zona natural classificada como Parque Natural.

"O nosso objetivo foi garantir que olhanenses e visitantes possam usufruir da sua praia com a qualidade de sempre. Esta reposição de areias foi essencial para assegurar isso", afirmou António Miguel Pina, presidente da Câmara de Olhão, citado no comunicado do município.

O presidente da autarquia considerou, contudo, que é necessário "avançar com a obra estrutural anunciada pela ministra [do Ambiente] Maria da Graça Carvalho" para "combater o assoreamento da Ria Formosa e garantir a estabilidade do areal da Fuseta a médio e longo prazo".