Prisão preventiva para suspeito de atear quatro fogos em Ourém

"Os incêndios, três ocorridos em 29 de maio e um ocorrido em 9 de agosto de 2024, ateados com recurso a chama direta através de um isqueiro, ameaçaram o interface urbano-florestal da cidade de Ourém, constituído por aglomerados habitacionais e complexos comerciais nas imediações e uma vasta mancha florestal, povoada com pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato", explicou aquela polícia.

Ainda segundo a PJ, a "área ardida corresponde aproximadamente a dois mil metros quadrados".

"Caso não tivesse havido uma rápida e eficaz intervenção dos meios de combate, os incêndios poderiam ter tomado proporções mais gravosas", referiu a PJ, segundo a qual a investigação suspeita de que o arguido possa ser responsável por outros incêndios florestais ocorridos no mesmo concelho em anos anteriores, "considerando o padrão espaço-temporal e o "modus operandi"".

Fonte da PJ de Leiria disse à agência Lusa que o arguido, "solteiro e sem apoio familiar, vive em casas devolutas ou de pessoas que o acolhem", fazendo "biscates na construção civil".

De acordo com a mesma fonte, as motivações para os incêndios, que ocorriam entre as 21h00 e as 3h00, estão ainda por determinar.