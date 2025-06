Suspeito de ter assassinado mulher de Oliveira do Bairro já foi detido

O suspeito de ter assassinado Conceição Figueiredo, foi detido, este sábado, perto de casa.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito foi encontrado na casa de uma emigrante, em Oliveira do Bairro, e já teria confessado o crime a várias pessoas do círculo de amigos com quem manteve contacto durante o seu suposto desaparecimento.

Conceição Figueiredo, de 69 anos, desapareceu depois de ter sido vista numa danceteria com Jair Pereira, de 54 anos. O corpo da vítima foi encontrado no passado domingo, numa zona florestal de Mortágua

Detido esta tarde pela GNR, no Cercal, o homem foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) e está no Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, onde vai ficar até ser levado, na segunda-feira, a um juiz de instrução criminal.