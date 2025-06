Três urgências de obstetrícia e duas de pediatria fechadas este sábado

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada, entre as 00h00 e as 8h00 e entre as 20h00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, atualizadas pelos hospitais, estão igualmente encerradas os serviços de urgência pediátrica dos hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures.

O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, recebe apenas, os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Três urgências de ginecologia e obstetrícia e duas de pediatria estão encerradas este sábado, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com as escalas publicadas no portal do SNS.

No domingo, segundo o portal do SNS, vão estar encerradas seis urgências.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que vão estar abertos, no domingo, 127 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

As dificuldades de funcionamento dos serviços de urgências têm sido mais evidentes em Lisboa e Vale do Tejo, a região do país onde também mais utentes não têm um médico de família atribuído.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.