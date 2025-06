Calor coloca sete distritos sob aviso amarelo na segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo para Bragança, Guarda e Vila Real entra em vigor às 12h00 de segunda-feira e estende-se até às 21h00 de terça-feira.

Já Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 desta segunda-feira.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos ocasionalmente acompanhados de trovoada, mais prováveis no interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

O vento deverá ser em geral fraco predominando do quadrante sul, soprando moderado no Algarve e moderado a forte nas serras do Centro e Sul até ao final da manhã, e sendo de noroeste na faixa costeira Norte e Centro até ao final da tarde.

As previsões apontam ainda para subida de temperatura, exceto da máxima na região Sul, onde haverá uma descida.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 26ºC, em Faro, e os 37ºC, em Leiria, e as temperaturas mínimas entre os 13º C, em Leiria, e os 19ºC, em Faro, Évora e Setúbal.